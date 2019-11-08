شكرا لقرائتكم وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الخميس، وفاة الممثل هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عاماً داخل منزله بمنتجع بيفرلي هيلز في مدينة الشيخ زايد.

وفي التفاصيل، نقلت وسائل إعلام مصرية أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطاراً من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

صورة تداولتها مواقع التواصل لأحمد زكي وابنه هيثم

وانتقلت قوة أمنية إلى منزله، وعند فتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان وتم نقل الجثمان للمستشفى.

وبحسب وسائل الإعلام، يعود سبب الوفاة إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

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النقابة تنعى

وكتب إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، بصفحته على فيسبوك: "تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي.. البقاء لله".

كما نعاه عدد من الفنانين منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.

وهيثم المولود في أبريل/نيسان 1984هو نجل الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، دخل عالم التمثيل عام 2005، من خلال دور "العندليب" بعد رحيل والده.

ثم قدم عدداً من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها فيلم" (البلياتشو، ومسلسلات أستاذ ورئيس قسم وكلبش).