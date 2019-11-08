شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل تعرضها لحادث على دائرى المعادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هالة صدقى عن تعرضها لحادث مع أولادها أثناء سيرها على طريق دائرى المعادى، الأمر الذى أدى إلى انفجار الإطار الأمامى والخلفى للسيارة .
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها كانت فى طريقها لمشاركة اولادها الفرحة فى إحدى بطولات السباحة و"لكن راحت عليهم البطولة بسبب هذا الحادث" على حد وصفها، قائلة : الحمد لله كله خير .
يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى سباق رمضان الدرامى الماضى بمسلسل "بركة "، من بطولة عمرو سعد، حيث جسدت دور والدته، وشارك فى البطولة أيضا محمد لطفى وكمال أبو رية وهنادى مهنى وآخرون، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمود كريم.
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