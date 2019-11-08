شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم يسرا فى واشنطن عن مجمل أعمالها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرَّمت جمعية أمريكا للإعلام الخارجى (AAM) النجمة الكبيرة يسرا فى حفل العشاء السنوى السابع بواشنطن، والذى استهدف تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم عن التزام قوى بقيم عالمية ومن يقدرون قوة الإعلام فى نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابى على المجتمع؛ وعلى رأسهم الفنانة يسرا. ويأتى تكريم AAM لـ يسرا باعتبار أن مسارها المهنى يمنح الأمريكيين نموذجاً مختصراً لتاريخ صناعة الترفيه فى مصر؛ ودور هذه الصناعة كمحفز للحوار المجتمعى، وصداها المستدام فى العالم العربى والقدرة على تناول التابوهات وإبراز الأصوات الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي.





وعن التكريم قال آرون لوبيل، مؤسس ورئيس جمعية أمريكا للإعلام الخارجى: "يسرا أيقونة فى الشرق الأوسط وإلهام حقيقى لملايين من معجبيها، سواء من خلال عملها كممثلة على الشاشة أو تفانيها لأجل خدمة مجتمعها وخلق عالم أفضل؛ وتفخر AAM بتكريم الفنانة التى لا مثيل لها يسرا من خلال حفل توزيع جوائزنا السنوى السابع بواشنطن". وعن تكريمها صرحت يسرا: "فخورة بأن أكون ممثلة لبلدى والمجتمع العربى فى جائزة بهذه القيمة والأهمية، وسعيدة جداً بالاحتفاء بأعمالى وتكريمي". كما هنأها نخبة من أهم الممثلين الأمريكيين على جائزتها وتكريمها فى تصريحاتهم، من أبرزهم النجم هارفى كيتل محدثا لـ يسرا: "لم أستطع البقاء صامتاً وأحببت أن أهنئكِ على جائزتكِ، فأنا لم أنسَ الانطباع الرائع التى تركتيه لدى حين قابلتكِ فى القاهرة لأول مرة ودعوتينا للعشاء الذى أعددتيه بنفسكِ لنا، وعندما سرنا معكِ بشوارع القاهرة رأينا فى معاملات الجميع معكِ انعكاساً كبيراً لقدركِ ومكانتكِ فى قلوبهم، وهى لا تختلف عن مكانتكِ الرائعة فى السينما التى يجب تخليدها مراراً وتكراراً.. تهانينا، تستحقين هذه الجائزة وأكثر".





وقال النجم جون مالكوفيتش مهنئا يسرا: "أرسل تحياتى لصديقتى العزيزة والممثلة المصرية العظيمة يسرا والعاملة بجد لتعزيز حقوق المرأة فى الشرق الأوسط. يسرا سفيرة رائعة للسينما المصرية، وبالنسبة لمجتمعها المصرى فهى ودودة ومتعاونة ومرحة وصاحبة قلب دافئ دائماً. أنا سعيد جداً لتسلمك هذه الجائزة وأعتذر لعجزى عن الحضور بسبب انشغالى فى التصوير، وأتمنى لك الأفضل فى كل ما تفعلينه". أما فانيسا ويليامز فقالت: "عزيزتى يسرا.. تهانينا على تكريمك الكبير وجائزتكِ التى تسلمتيها الليلة من AAM، أنا سعيدة للغاية بأن تنالِ هذا التقدير فى أمريكا عن أعمالك ومسيرتك الأيقونية. لقد أبحرت معكِ فى الجونة ودبى ورأيت كم الحب والتقدير الذى تلاقيه من جمهورك فى مصر والشرق الأوسط من خلال فنك العظيم ودأبك الدائم لدعم حقوق المرأة. فكل ما تفعلينه على الشاشة عبقرى ومبهج وهذا ما يجعلك نجمة وإنسانة استثنائية بالنسبة لملايين المعجبين على مدار أربعة عقود؛ أنتِ قدوة لكل نساء الشرق الأوسط، تهانينا الحارة". Advertisements وقال جاى فايسبرج من مجلة Variety"": "أستطيع أن أصف يسرا بأنها ممثلة غير معقولة الموهبة، وأستطيع أن أتحدث عن أدوارها الجميلة المتنوعة فى كلاسيكيات السينما المصرية والمسلسلات الرمضانية، وأستطيع أن أتحدث عن دعمها الدائم لزملائها وصناع السينما الجُدد. ولكن ما أحب أن أتحدث عنه حقاً هو مدى شعبيتها، لأننى سافرت بصحبتها عدة مرات ولم أرَ مثلها بين الممثلين فى شعبيتها ومحبتها للمجهور وسعيها الدائم لإضفاء الفرحة عليهم. هى تدخل غرفة أو مطعم أو قاعة داخل أى مكان باختلاف الدول؛ المغرب أو أبو ظبى أو مصر، تدخل المكان فتغمر السعادة قلوب الحاضرين وتشرق وجوههم بالابتسامات المُحبة؛ يسرا نجمة استثنائية وجوهرة نادرة". هذا بالإضافة لتهنئات الفنانين ونجوم المجتمع المصري؛ حيث أعرب المخرج مروان حامد عن سعادته قائلاً: "يسرا من أهم الممثلات فى تاريخ السينما المصرية؛ فمشوارها ثرى بالتنوع والأدوار المختلفة طيلة مشوارها، وبجانب ذلك فهى إنسانة رائعة تؤدى دور إنسانى عظيم بحياتها وهذا الجانب الإنسانى لا ينفصل أبداً عن تمثيلها. أنا أحمل لها قدراً كبيراً من الحب والتقدير، فهى ساندتنى ببدايتى فى عمارة يعقوبيان وساندت كثيرين غيري. نحن نتحدث عن ممثلة صادقة وحقيقية وواجهة مشرفة جداً للسينما المصرية، وكلنا نفتخر بأن نعمل فى مجال صناعة يضم شخصية بقيمة وعظمة يسرا". وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس: "يسرا بدأت نجمة من البداية؛ فأدائها مقنع جداً وتلقائى حتى أننى أظنها تسلمت الراية من النجمة العظيمة سعاد حسني. يسرا من ألمع وأصدق النجمات فى صناعة السينما". وكذلك صرّح رجل الأعمال سميح ساويرس: "أعتقد أن يسرا حلّت محل النجمة سعاد حسنى بالنسبة للمصريين على مدار سنوات عديدة. ودورها فى السينما ما زال مستمرا ولا ينقطع أبداً، فهى واحدة من أهم النماذج فى السينما المصرية. وبالنسبة لى هى صديقة عزيزة للغاية منذ زمن طويل، وهذا شىء يشرفنى بشكل خاص. وعلى الجانب الإنسانى لن تحتاج لكلماتى كى أشيد بدعمها الدائم للجميع".







