شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تأبين للراحل هيثم أحمد زكى بـ" قصر السينما " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم قصر السينما حفل تأبين للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، الأحد المقبل، 17 نوفمبر 2019 فى تمام الساعة الثامنة مساء، يعقبه عرض فيلمه البلياتشو، كما قرر قصر السينما، تأجيل برنامج عروض "نادى تجربتى مع السينما" مع المخرج الكبير على عبد الخالق إلى الشهر المقبل.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، داخل فيلته، قبل ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.