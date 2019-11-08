شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشرف زكى وأحمد فهمى والشرنوبى أول الحاضرين عزاء والد أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، توافد نجوم الفن علي مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء للفنان أكرم حسني في وفاة والده، منهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، المطرب محمد الشرنوبي، احمد فهمي، عماد كمال، محمد علي رزق.

كان والد النجم أكرم حسنى، المهندس حسنى عبد الرحيم، قد توفى مساء أمس الخميس، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن عبر صفحاتهم المختلفة على السوشيال ميديا.

وشيع الفنان أكرم حسنى جثمان والده، ظهر اليوم، من مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، عقب أداء الصلاة عليه، وذلك بحضور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو والمذيع أحمد أمين، والإعلامى أسامة منير، والكابتن نور خطاب.

























































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