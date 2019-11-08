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صور.. أشرف زكى وأحمد فهمى والشرنوبى أول الحاضرين عزاء والد أكرم حسنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، توافد نجوم الفن علي مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء للفنان أكرم حسني في وفاة والده، منهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، المطرب محمد الشرنوبي، احمد فهمي، عماد كمال، محمد علي رزق. 

 

كان والد النجم أكرم حسنى، المهندس حسنى عبد الرحيم، قد توفى مساء أمس الخميس، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن عبر صفحاتهم المختلفة على السوشيال ميديا.

 

وشيع الفنان أكرم حسنى جثمان والده، ظهر اليوم، من مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، عقب أداء الصلاة عليه، وذلك بحضور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو والمذيع أحمد أمين، والإعلامى أسامة منير، والكابتن نور خطاب.

 

عزاء والد أكرم حسنى (1)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (2)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (3)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (4)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (5)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (6)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (7)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (8)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (9)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (10)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (11)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (12)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (13)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (14)
 

 

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عزاء والد أكرم حسنى (15)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (16)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (17)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (18)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (19)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (20)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (21)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (22)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (23)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (24)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (25)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (27)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (28)
 
عزاء والد أكرم حسنى (29)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (30)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (31)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (32)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (33)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (34)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (36)
 

 

عزاء والد أكرم حسنى (37)
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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