شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تحكى كواليس صداقتها مع الراحل هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سردت الفنانة أمينة خليل، كواليس صداقتها مع الفنان الراحل هيثم احمد زكي، في منشور لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت خليل صورة من سجل الهاتف لديها ويظهر فيها الاسم الذي سجل به الراحل نفسه على هاتفها وكتبت قائلة: "مرة كنا قاعدين مع بعض بعد تصوير فيلم الكنز وهيثم قال لي هو انا اسمي ايه على تليفونك، ضحكت وقلت له اسمك هيكون ايه يعني!؟ فقام ماسك التليفون وفتح الكونتاكت بتاعه وكتب اسمه كده، ان لله وان اليه راجعون، على قد زعلنا و صدمتنا كلنا علي قد ما انا عندي يقين انه رجع للي بيحبهم، حتوحشنا يا هيثم، في الجنة ان شاء الله".

ومن المقرر إقامة عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.