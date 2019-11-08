محمود البزاوي ينعى الطالبة شهد أحمد: "رجعتي لأهلك مقتولة.. ربنا يرحمك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نعى الفنان محمود البزاوي، شهد أحمد، الطالبة بكلية الصيدلة في جامعة قناة السويس، التي تم العثور على جثتها في نهر النيل بنطاق القاهرة، اليوم الجمعة.

وكتب البزاوي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ربنا يصبر أهلك يا رب اللي كان عندهم أمل ترجعي ورجعتي بس جثة مقتولة.. ألف رحمة ونور عليكي يا رب.. اللهم آنسها في وحدتها وآنسها في وحشتها وآنسها في غربتها، اللهم أنزلها منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين".

وتصدر هاشتاج "ادعوا_لشهد_أحمد" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وطالبوا بالبحث عنها وإعادتها إلى أهليتها.

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وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شهد أحمد، طالبة في كلية الصيدلة، طافية في نهر النيل، دائرة قسم مصر القديمة، عقب تغيبها عن منزلها بالإسماعيلية.

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