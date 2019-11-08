صور| صابرين وعزمي مجاهد وأيمن عزب يحضرون عزاء محمد الحلو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير - محمود بكار:

حضرت الفنانة صابرين، والفنان أيمن عزب، وعزمي مجاهد، عزاء لاعب السيرك الشهير ومدرب الحيوانات المفترسة العالمي محمد الحلو، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان من بين الحضور الفنان على الحجار، وشريف باهر، والناقد الرياضي محمود معروف،و المخرج خالد جلال، والاعلامي الرياضي عزمي مجاهد.

ورحل "الحلو" عن عالمنا الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 74 عاما، بعدما تدهورت حالته الصحية الأيام الماضية، وانتقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وأدت إلى وفاته.

والمعروف أن الراحل ينتمي إلى عائلة الحلو، ويعد أحد رموز السيرك القومي ومن مؤسسيه، ساهم في انتشار فنون تدريب الوحوش في مصر والعالم وابتكر العديد من الأساليب لترويضها، قدم الكثير من العروض في مصر ومختلف الدول وحقق شهرة عالمية.