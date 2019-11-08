محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تصوير - محمود بكار:
حضرت الفنانة صابرين، والفنان أيمن عزب، وعزمي مجاهد، عزاء لاعب السيرك الشهير ومدرب الحيوانات المفترسة العالمي محمد الحلو، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
وكان من بين الحضور الفنان على الحجار، وشريف باهر، والناقد الرياضي محمود معروف،و المخرج خالد جلال، والاعلامي الرياضي عزمي مجاهد.
ورحل "الحلو" عن عالمنا الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 74 عاما، بعدما تدهورت حالته الصحية الأيام الماضية، وانتقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وأدت إلى وفاته.
والمعروف أن الراحل ينتمي إلى عائلة الحلو، ويعد أحد رموز السيرك القومي ومن مؤسسيه، ساهم في انتشار فنون تدريب الوحوش في مصر والعالم وابتكر العديد من الأساليب لترويضها، قدم الكثير من العروض في مصر ومختلف الدول وحقق شهرة عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| صابرين وعزمي مجاهد وأيمن عزب يحضرون عزاء محمد الحلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.