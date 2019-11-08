صور| بدء عزاء والد أكرم حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ منذ قليل عزاء حسني عبدالرحيم، لاعب نادي الزمالك السابق، ووالد الفنان أكرم حسني، منذ قليل، في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

Advertisements

شيّع الفنان أكرم حسني جثمان والده إلى مثواه الأخير، من مسجد طلعت مصطفى في مدينة الرحاب، عقب أداء صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم الجمعة.

وأعلن الفنان أكرم حسني، عن وفاة والده حسني عبدالرحيم، منذ قليل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

يُذكر أن حسني عبدالرحيم، كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة الستينيات.