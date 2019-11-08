محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تصوير- محمود عبدالناصر:
بدأ منذ قليل عزاء حسني عبدالرحيم، لاعب نادي الزمالك السابق، ووالد الفنان أكرم حسني، منذ قليل، في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.
شيّع الفنان أكرم حسني جثمان والده إلى مثواه الأخير، من مسجد طلعت مصطفى في مدينة الرحاب، عقب أداء صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم الجمعة.
وأعلن الفنان أكرم حسني، عن وفاة والده حسني عبدالرحيم، منذ قليل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".
يُذكر أن حسني عبدالرحيم، كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة الستينيات.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بدء عزاء والد أكرم حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.