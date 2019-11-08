صور| وصول على الحجار ومحمود معروف وخالد جلال عزاء محمد الحلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص الفنان على الحجار والمخرج خالد جلال والناقد الرياضي محمود معروف على تقديم العزاء في الفنان محمد الحلو، مدرب الأسود الشهير، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
ورحل الفنان محمد الحلو عن عالمنا، الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.
وكان "الحلو" أصيب بميكروب أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وتدهورت حالته الصحية، ما أدى لدخوله إلى العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، لمدة 3 أيام قبل وفاته.
ويعد محمد الحلو، عميد العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وهو ينتمي إلى العائلة التى أسست السيرك القومى فى مصر، وله ابنتان ورثا مهنة تدريب الأسود من والدهما وهما "لوبا" و"أوسة".
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