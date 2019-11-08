أماني كمال عن أشرف زكي "أنت أب وجدع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة أماني كمال الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بسبب ما فعله بعد رحيل الفنان هيثم أحمد زكي.

وعلقت أماني: "شكرا دكتور اشرف زكي علي كل حاجة حلوة بتعملها معانا كلنا، أنت مش نقيب وبس أنت أب وجدع وضهر كل مرة بسمع أنك بتوقف مع ناس كتير، بقول الحمد لله إنك نقيبي، المرة دي أنا شفتك بعيني شفت أب بيجري ورا ابنه لحد ما وصلة مكانه، وبعدها كان عنده شغل، وكان يوم في الشغل تقيل اوي تقريبآ اليوم كله".

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كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، قد توفي داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده، بطل العمل، الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، أخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.