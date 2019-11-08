بالصور| بدء عزاء "مدرب الأسود" محمد الحلو في "الحامدية الشاذلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر وبهيرة فودة:

تصوير- محمود بكار:

بدأ منذ قليل، عزاء مدرب الأسود محمد الحلو، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحرص المخرج خالد جلال على تقديم العزاء لأسرة الفنان الراحل محمد الحلو.

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ورحل الفنان محمد الحلو عن عالمنا، الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

وكان "الحلو" أصيب بميكروب أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وتدهورت حالته الصحية، ما أدى لدخوله إلى العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، لمدة 3 أيام قبل وفاته.

ويعد محمد الحلو، عميد العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وهو ينتمي إلى العائلة التي أسست السيرك القومي في مصر، وله ابنتان ورثا مهنة تدريب الأسود من والدهما وهما "لوبا" و"أوسة".