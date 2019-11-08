أول تعليق لهالة صدقي بعد نجاتها من حادث وتعرض فيلا والدتها للسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرضت الفنانة هالة صدقي، منذ ساعات قليلة، لحادث سير بسيارتها على الطريق الدائري، وكان بصحبتها في السيارة طفليها، كما تعرضت فيلا والدتها بأكتوبر لواقعة سرقة.

وقالت هالة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "العربية كانت هتتقلب بينا على الطريق الدائري المؤدي للمعادي.. لولا ستر ربنا الحمد لله إني ماشية ببطء، كانت العربية اتقلبت بيا أنا والعيال.. وكنا في طريقنا لخوض ولادي لبطولة سباحة ".

وتابعت: "فوجئت بحديد في الطريق محطوط بالأرض.. قطع الكوتشين بشكل مفاجئ، وحصلنا حالة من الفظع والرعب بشكل مفاجئ، ولسه لحد دلوقتي موجودة على الطريق أنا وولادي وعندهم بطولة سباحة".

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واستكملت: "مكنش فيه علامات تحذيرية على الطريق بوجود هذا الحديد، وأنا في حالة صعبة ومرمطة بالطريق، لإني مش لاقية عربية تيجي تاخدني، وولادي المفترض عندهم بطولة دلوقتي".

وعن تعرض فيلا والدتها للسرقة، فقالت صدقي: "الفيلا تعرضت للسرقة أول أمس الأربعاء، وهذه المرة الثامنة التي تسرق فيها فيلا والدتي، التي تتواجد بمنطقة السادس من أكتوبر، و(باين علينا في حد مستقصدنا في السرقة)".

وحول المسروقات التي تعرضت لها الفيلا، فقالت: "سرقت كل محتوياتنا من الأنتيك، البازات، الكريستالات الخاصة بوالدتي، وهدومي وهدوم ولادي، كله راح، وللأسف مكنش فيه كاميرات حول الفيلا، وعملنا محضر بما تم سرقته للمرة الثالثة".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة هالة صدقي، كان مسلسل "بركة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة الفنان عمرو سعد.