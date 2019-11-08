تراند اليوم : بالصور.. رسائل قاسية علي هاتف هيثم ذكي قبل وفاته...

عرضت الفنانة درة، رسائل قاسية للفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي تم العثور على جثته داخل شقته أمس الخميس.



وتعرض زكي لتنمر وسباب من قبل متابعيه بسبب مقارنته بوالده الفنان أحمد زكي، ومنها" اللي خلف مات عادي".

وعلقت درة من خلال حسابها الشخصي على الفيسبوك قائلة: "بمنتهى الأسف بنشر هذا وعمري اصلا ما كنت أعبر على آرائي كثيرا على السوشيال ميديا ولكن يجب ان ندين الكائنات الحقيرة القاسية المتنمرة التي تختبئ وراء أجهزة لتسيئ للآخرين وتجرحهم دون ان يستطيع احد ايقافهم عن ما يفعلون ..لماذا يتحمل إنسان بدون ذنب كل هذه الإساءة المعنوية؟ على مدار سنين؟ هل الفنان مكون من حديد؟ ".

وأضافت: "أليس من لحم ودم وقلب ينبض وعروق ودورة دموية ومخ وأعصاب ومشاعر.. ليه هيثم كان لازم يتحمل ده سنين وحدته ؟ ليه كلنا لازم نتحمل هؤلاء الأشخاص؟ ارجوكم اللي ما يعجبوش فنان يكتفي بعدم مشاهدته ومتابعته! هو ما دخلتش بيتك بالغصب وما اخدش منك حاجة..هيثم أحمد زكي كان كتله من الجمال وانت كتله من القبح.. ربنا رحمه من أمثالكم".





