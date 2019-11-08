شاهد: وفاة مشهور “سناب شات” أبو محمد الراشد والمعروف بـ “جنتل”

توفى أبو محمد الراشد، أحد مشاهير “سناب شات” والمعروف بـ “جنتل”، وحزن عليه جميع متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال “سامي”، إن “أبو محمد” أدخل البهجة والضحكة على القلوب، داعيا بأن يتغمده الله في رحمته.

وأضاف “أبو حسن”: الله يرحمك يا أبو الحميدي ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويجعل ما أصابك رفعة في درجاتك وتمحيص لذنوبك ويجعلك من الفائزين في الجنة والعتقاء من النار وجميع موتى المسلمين. ونشر “ماجد” صور قديمة لـ “أبو محمد”، وعلق عليها قائلا: فى جنات الخلد يا بومحمد كنن من أشد معجبينك .. صاحب الكلمة الطيبة ، من أسعدنا. هذا ولم يكشف سبب الوفاة.