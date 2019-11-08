تراند اليوم : شيلته وهوا بيسحف.. شريف منير يحكي ذكريات تجمعه بهيثم أحمد زكي

يحكي الفنان شريف منير، ذكرياته مع الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا فجر أمس الخميس، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر تعاطيه العقاقير المقوية للعضلات.

نشر منير، عبر حسابه الشخصي على موقع Facebook، عدة صور أظهر من خلالها عدد العُمرات التي قام بها بعض الأشخاص لهيثم خلال اليوم الأول من وفاته، وعلق عليها كاتبًا: “واحد طول عمره لوحده، بيأكل نفسه، ويظبط لبسه، ولما يجيله دور برد أو مغص جامد، بيتألم لوحده، يبقى إن شاء الله، رضا ربنا لازم يبان، حبيبي يا ابني.. أيوه ابني”.

تابع: “هيثم أعرفه من وهو في بطن أمه الحنونة العظيمة المهذبة هالة فؤاد، شلته وهو بيحبي، كان بيقعد على كتفي حوالين رقبتي، كان صديق أسما بنتي من وهمَّ عندهم أربع سنين، كنا بنقضّي الصيف كله مع بعض في أحد فنادق القاهرة، وكان ييجي أبوه بالليل بعد التصوير ويقعد معانا على حمام السباحة”.

أردف: “ولمّا كبر فضلت علاقتي بيه مستمرة، صحيح مكنتش بشوفه بشكل متصل، لكن إللي في القلب في القلب، وقرب منّي قوي في فترة مسلسل الصفعة، مؤدب، محترم، راجل، كله حنان ومشاعر راقية، وجعتني قوي يا هيثم، لمّا الواحد ابنه يروح منه يبقى اتوجع، وإنت وجعتني يا ابني، إلى اللقاء