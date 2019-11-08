ميغان ماركل تخطف الأنظار مرة جديدة – بالصور

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متابعة بتجــــــــــــرد: حضرت ميغان ماركل في الأمس الحفل التكريمي لمحاربي الحرب العالمية الثانية في الـ Westminster Abbey لندن إلى جانب زوجها الأمير هاري وكالعادة هذا الظهور تصدر المشهد وخطفت دوقة ساسيكس الأنظار بإطلالتها الملفتة.
واعتمدت ميغان لهذه المناسبة معطف طويل باللون الكحلي من Sentaler ويبلغ سعره 1,795 دولار أميركي مع حذاء أسود من الجلد من Tamara Mellon بقيمة 795 دولار أميركي.
وأضافت لمسة ملكيّة على هذه الإطلالة من خلال أكسسوار الشعر المميّز من Philip Treacy، وتبلغ قيمة هذه القطعة 1,920 دولار أميركي.
ونشرت صفحة Sussex Royal على إنستجرام عددًا من الصور من هذه المناسبة التي يترأسها الأمير هاري للمرة السابعة.
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