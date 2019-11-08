أنجلينا جولي: لهذا السبب لا أستطيع مغادرة أميركا

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي رغبتها في مغادرة الولايات المتحدة الأميركي، وجاء هذا خلال مقابلة أجرتها معها مجلة Harper’s Bazaar واكتفت بذكر أفريقيا كخيار محتمل.

وأضافت النجمة أنها لن تتمكن من مغادرة البلاد نهائياً، وتابعت: “كم أحب العيش في الخارج وقد أفعل هذا مع أولادي عندما يتخطون جميعاً سن الـ 18عاماً. أما اليوم فعلي الإقامة في بلد والدهم”.

وقالت أيضاً: “مكاني المفضل هو حيث لم أذهب يوماً. أحب خوض تجارب جديدة. وفي العام المقبل قد يصبح لدينا منزل في أفريقيا”.

كذلك تطرقت إلى وضعها الصحي وما عانته في هذا السياق وخصوصاً بعد خضوعها لعمليات استئصال للثدي والمبيضين، وعلقت: “عانى جسمي الكثير في العقد الماضي وخصوصاً في السنوات الأربع الأخيرة. وترك هذا ندوباً واضحة وأخرى غير ظاهرة”.