كورتني كوكس بسيلفي مع ماثيو بيري.. وتعليق طريف من جنيفر أنستون

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الممثلة كورتني كوكس صورة “سيلفي” مع النجم ماثيو بيري، كانت كفيلة بإثارة حماس عشاق مسلسل فريندز Friends الشهير وأشعلت عاصفة من التعليقات.

فقد ظهر الثنائي الذي لعب دور مونيكا غيلر وتشاندلر بينج في المسلسل، معاً يوم الخميس، ما أعطى محبي المسلسل أملاً بلم الشمل الذي كانوا ينتظرونه جميعًا.

وكتبت كورتني كوكس تحت الصورة:”خمنوا مع من تناولت طعام الغداء اليوم … هل يمكن أن أكون أكثر سعادة؟”.

من جهتها، علّقت بطلة المسلسل جنيفر أنستون على الصورة التي حصدت أكثر من مليوني إعجاب، وكتبت: “ماتي… أحبكما يا رفاق”.