النيابة المصرية تكشف عن عنصر خطير تسبب في وفاة هيثم أحمد زكي

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد في مصر عن تطور مفاجئ في التحقيق بسبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

اذ عثر على مكملات غذائية تناولها الفنان الراحل أثناء التمرين في شقته، ورجح الخبراء أن هيثم أصيب بـ”مغص” وإعياء شديدين قبل وفاته بيوم نتيجة تناوله تلك المكملات الغذائية مع ضعف تناول الطعام.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أنه عقب شعور هيثم بالإعياء توجه إلى صيدلية واشترى مجموعة من الأدوية، مشيرة إلى وجود آثار قيء ومكملات غذائية كان يستخدمها الفنان لممارسته الرياضة في الصالة الرياضية.

يذكر أن الممثل المصري هيثم زكي، نجل الممثل الراحل أحمد زكي، توفي صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاماً بسبب هبوط حاد في الدورة الدمويّة، وشكّل الخبر صدمةً في الوسط الفنّي المصري.