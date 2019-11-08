نيكول سابا تشعل الأجواء في نادي الزهور وترفع العلم اللبناني – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلًا غنائيًا كبيرًا في نادي الزهور بمدينة نصر في القاهرة بحضور الآلاف من المنتسبين وأسرهم من مختلف الأعمار.
اعتلت نيكول المسرح على وقع تصفيق حارّ من الحضور، وافتتحت السهرة بأغنية “حفضل أحلم”، بعدها وجّهت تحيّة خاصة إلى بلدها، فرفعت العلم اللبناني وقالت: “أنا حفضل أحلم بثورة بلدي في تحقيق الحرية ومكافحة الفساد”، فتعالت صيحات الساهرين الذين ردّدوا بصوت واحد “بنحبك يا لبنان”.
قدّمت نيكول خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها وأبرزها “براحتي “، التوتو ني” و”قررت “، بالإضافة إلى أغاني قديمة يحبّها الجمهور ومنها “ياواد يا تقيل”،”سهر الليالي” و”بنت السلطان”.
وعلى هامش الحفل قامت إدارة نادي الزهور بتكريم نيكول سابا، وسلّمها المستشار محمد الدمرداش، درع النادي تقديرًا من الإدارة لنجاحاتها الفنية المتواصلة.
على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا خلال الأيام المقبلة للإعلان عن مشاركتها في عمل درامي جديد تتكتم حتى اللحظة عن تفاصيله، كما ومن المقرر أن تطرح أغنية جديدة، ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.
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