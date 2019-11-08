ميريل ستريب تشارك برئاسة حفل "ميت جالا"

أعلن متحف "متروبوليتان ميوزيوم"، الخميس، أنَّ الممثلة الأمريكية ميريل ستريب ستشارك في رئاسة حفل "ميت جالا" المقبل في نيويورك، 4 مايو/أيار 2020.



وتتشارك الممثلة الفائزة بـ3 جوائز أوسكار هذه الرئاسة مع 4 أشخاص آخرين بينهم الممثلة الأمريكية إيما ستون، إضافة إلى الكاتب المسرحي والمؤلف والممثل ولين مانويل ميرندا.

كما يشارك في رئاسة هذا الحدث المدير الفني لمجموعة دار "لوي فويتون" النسائية، نيكولا جيسكيار، ورئيسة معهد "كوستوم إنستيتيوت"، الذي يستضيف الحفلة، أنا وينتور.

Advertisements

واختيرت ميريل ستريب ورؤساء الحفل الباقون من جانب أنا وينتور التي شكلت حياتها وشخصيتها أساساً لفيلم "ذي ديفيل ويرز برادا" في 2006.

وكانت ستريب (70 عاماً) أدت في الفيلم دور "ميرندا بريستلي"، وهي شخصية مستوحاة من أنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة "فوج"، ورُشِّحت لنيل جائزة أوسكار بفضل أدائها هذا الدور.

ويقام حفل "ميت جالا" في شهر مايو/أيار من كل عام، لجمع التبرعات لصالح معهد آنا وينتور للأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، وهو أحد أبرز فعاليات الموضة على الصعيد العالمي.

ويشهد الحفل حضور نخبة كبيرة من الطبقة الراقية لمشاهير الفن والسياسة ليتبرعوا لصالح المتحف.