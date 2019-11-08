بيت دورتي بقبضة الشرطة الفرنسية "متلبسًا" بفضيحة.. ما قصته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الشرطة الفرنسية القبض على نجم البوب البريطاني "بيت دورتي" اليوم الجمعة في باريس خلال شرائه للمخدرات في الشارع.

وبهذا الخصوص، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل الواقعة حيث أكدت أن النجم البريطاني البالغ من العمر 40 عامًا كان مخمورًا وبحوزته كوكايين عندما رصده عدة ضباط في حي "بيغال" الشهير بحاناته وملاهيه الليلية.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصدر لم يكشف عن هويته أنه تم اعتقال "بيت" في الحي وكان بحوزته 2 غرام من الكوكايين، كما كشف أنه رفض الانصياع لأوامر الضباط والتعاون معهم، قبل اعتقاله في نهاية المطاف، لافتًا إلى أن المغني البريطاني تم احتجازه وسط باريس ويخضع للتحقيق الجنائي.

وأوضح متحدّث باسم النيابة العامة في باريس أن "بيت" احتُجز في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ويواجه عدة تهم تتعلّق بالمخدرات.

ولدى بيت سجل إجرامي حافل بالأحداث المشابهة، حيث إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال "بيت"، فقد سبق واعتُقل بسبب حيازته للمخدرات بما في ذلك، الكوكايين والهيروين والقنب والكيتامين، بالإضافة لسرقة سيارة ومخالفات لقوانين قيادة السيارات.

وألقت السلطات السويسرية القبض على المغني البريطاني بيت دروتي، بشكل مؤقت في جنيف، في عام 2009.

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وأكّد متحدث باسم الشرطة صحة ما ورد حول القبض على المغني الذي يرتبط اسمه منذ فترة طويلة بتعاطي المخدرات.

ووفقًا للتقارير الإخبارية فقد عثر طاقم طائرة تابعة لشركة "بريتش إيروايز" البريطانية على دورتي في حالة إعياء داخل مرحاض الطائرة التي كانت متوجّهة من لندن إلى جنيف.

وقام طاقم الطائرة بنقل دورتي إلى مقعده وأعتقدوا في البداية أن الأمر يتعلّق بحالة تسمم ولكنهم اكتشفوا أن دورتي حقن نفسه على الأرجح بمادة مخدرة بعد أن عثروا على حقنة مستعملة.

وأبلغ قائد الطائرة الشرطة في جنيف التي ألقت القبض على المغني بعد هبوط الطائرة ولكنهم سمحوا له على الرغم من ذلك بالمشاركة في مهرجان في مدينة نوشاتيل.

يُذكر أن إدمان دورتي وهو الصديق السابق لعارضة الأزياء الشهيرة كيت موس أدّى به إلى دخول السجن عدة مرات.