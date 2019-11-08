88 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم Zombieland: Double Tap

استطاع الجزء الثانى من سلسلة الكوميديا والمغامرة Zombieland، من تحقيق 25 مليون فى خلال الأسبوع الماضى، ليصبح إجمالى الإيرادات 88 مليونا و878 ألف دولار، وطرح العمل تحت اسم "Zombieland: Double Tap، ومن إنتاج شركة سونى.

وانقسمت الإيرادات 61 مليونا و88 ألف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، 27 مليونا و790 ألف دولار حول العالم.

وكان حقق العمل فى عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية 10 ملايين و849 ألف دولار حول العالم، حيث وصل دور العرض المختلفة حول العالم فى 18 أكتوبر الجارى.

وتكلفت ميزانية الفيلم 42 مليون دولار أمريكى، وتعد الافتتاحية ضعيفة، لكن مرضية، حيث إنه يتنافس مع الجزء الثانى من فيلم أنجلينا جولى Maleficent، الذى طرح تحت اسم Mistress of Evil Maleficent:، وفيلم Joker الذى استطاع أن يظل على عرش البوكس أوفيس لمدة 3 أسابيع متتالية.

تم عرض الجزء الأول من فيلم "Zombieland" لأول مرة قبل 10 سنوات، فى يوم 2 أكتوبر من عام 2009، ومن إنتاج شركة سونى، وحقق فى الافتتاحية إيرادات وصلت إلى 24 مليون دولار، وحقق مع نهاية عرضه فى دور العرض المختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية 76 مليون دولار.

ويعود كل من "وودى هارلسون" و"جيسى إيسنبرج" و"أبيجيل بريسلين" و"إيما ستون" إلى الفيلم، الذى يضم أعضاء جدد من فريق الممثلين روزاريو داوسون، وزوى ديوتش، ولوك ويلسون، وتوماس ميدلديتش، بالإضافة إلى بعض الأنواع الجديدة من الزومبى التى تطورت منذ الفيلم الأول.

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وتدور الأحداث فى مستقبل خيالى حيث تتعرض الولايات المتحدة فيه لكارثة تحول معظم سكانها إلى زومبى، بينما يحاول الناجون المتبقون من البشر فعل أى شىء يبقيهم على قيد الحياة.

ومن بين الناجين الطالب الخجول كولومبوس، الذى يضع لائحة مكونة من 30 قاعدة يجب لكل من يريد أن ينجو بحياته أن يلتزم بها، وبالتالى يقرر كولومبوس أن يعود إلى مدينته القديمة بحثًا عن والديه؛ ليعرف ما إذا كانا لا يزالان فى حالة طبيعية، وفى الطريق يقابل رجلاً عنيفًا يدعى تالاهاسى الذى يقتل الزومبى، ويتجول بحثًا عن الحلوى التى يفضله.

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