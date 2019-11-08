شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب وأحمد سعد.. الفنانة تتقدم بمعارضة على حكم حبسها 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المحامى هشام تميم، محامى الفنانة سمية الخشاب، بعمل معارضة على الحكم بحبسها 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، حيث حددت النيابة العامة جلسة جديدة للقضية يوم 7 ديسمبر، بعدما حصل سعد على حكم غيابى، فى الوقت الذى كانت تُكرم سمية الخشاب فى برشلونة.

وكانت سمية الخشاب تفاجأت أثناء تواجدها فى برشلونة بصدور حكم غيابى ضدها بالحبس لمدة 3 سنوات، فى قضية شيك بدون رصيد، مقام من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأصدر أحمد سعد وقتها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" بيانا جاء فيه: "برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتى حدثت عن طريق خطأ إجرائى ودون علمى وأنا الآن خارج مصر، أوضح فقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية".

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وأضاف سعد بالبيان: "تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أى إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة، ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون".

من جانب آخر تستعد سمية الخشاب لتصوير كليب جديد، وذلك بعدما قدمت كليب بعنوان "بتستقوى" وحقق ملايين المشاهدات، والكليب جاء من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب، وتوزيع الموسيقى محمد عباس، ومن إخراج جميل جميل المغازى.