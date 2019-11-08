شكرا لقرائتكم خبر عن إنه القدر.. لقطات سينمائية يرحل أبطالها حسب الترتيب فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب القدر دوره فى كل شىء، حتى وسط الحياة الفنية، فالمفارقات الربانية دائما ما تثير دهشة وإعجاب العباد، ليفاجأ الجميع بمدى قدرة الخالق على وضع دلائل كونية دون أن يشعر بها أحد، ولتسليط الضوء على هذه المعجزات التى قد تغيب عن الكثير من الناس.

ففى أحد مشاهد فيلم "كتيبة الإعدام"، من بطولة النجوم نور الشريف ومعالى زايد وممدوح عبد العليم وشوقى شامخ، وقف الفنانون الأربعة فى أحد مشاهد الفيلم، وحسب ترتيب وقفتهم فى المشهد رحل الأربعة :

الفنان شوقي شامخ كان ترتيبه فى اللقطة السينمائية الأول من الشمال، وتوفى عام 2009 ، وكانت بجواره الفنانة معالى زايد والتى توفيت عام 2014، ثم تلاهما النجم الكبير نور الشريف، حيث كان الثالث الذى يقف فى اللقطة وتوفى عام 2015 ، وكان رابعهما من حيث الوقوف الفنان ممدوح عبد العليم، والذى توفى عام 2016 .

لقطة من فيلم "كتيبة الإعدام"

Advertisements

لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لفيلم "كف القمر"، من بطولة خالد صالح ووفاء عامر وحسن الرداد وجومانا مراد وياسر المصرى وهيثم أحمد زكى وصبرى فواز، والذى عرض عام 2011، وقف الأشقاء الخمسة فى أحد المشاهد، وكان منهم الثلاثة خالد صالح وياسر المصرى وهيثم أحمد زكى يقفون بالترتيب بحسب مماتهم، فكان خالد صالح يقف الأول وهو بالفعل الذى توفى الأول عام 2014وبجواره الفنان الأردنى ياسر المصرى، والذى توفى العام الماضى عام 2018، وكان ثالثهما الفنان هيثم أحمد زكى، والذى توفى بالفعل بعدهما أمس فى الساعات الأولى من صباح الخميس.





فيلم كف القمر

فيلم "الدنيا على جناح يمامة"، بطولة النجم محمود عبد العزيز وميرفت أمين وشاركهما البطولة أحمد راتب وعبد الله فرغلي، وقد جمعت لقطة سينمائية في الفليم بين كل من النجوم محمود عبد العزيز وأحمد راتب وعبد الله فرغلى، وكان ترتيب رحيلهم عن دنيانا بترتيب ظهورهم في الصورة من الشمال إلى اليمين، حيث توفى الفنان عبد الله فرغلى عام 2010، وتوفى الفنان محمود عبد العزيز في نوفمبر 2016، وتوفى الفنان أحمد راتب فى ديسمبر 2016.

لقطة فيلم "الدنيا على جناح يمامة"