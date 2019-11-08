تعرف على المسرحية التى تمثل مصر فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مهرجان أيام قرطاچ المسرحية عرض " الطوق والإسورة " للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة 21 والتي تُقام في الفترة من 7 الى 15 ديسمبر القادم . مسرحية "الطوق والإسورة " من إنتاج مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح وتُعد من أهم عروض الريبرتوار في المسرح المصري، حيث تم تقديمها للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة الأولي لمصر في المهرجان ، و تمت إعادة إنتاج المسرحية في عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي ، وتم إختيارها للمنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019 ، وحصلت على جائزة أفضل عرض عربي ، لتصبح اول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي . Advertisements المسرحية عن رواية الكاتب يحيي الطاهر عبد الله ودراماتورج الدكتور سامح مهران وديكور محيي فهمي وملابس نعيمة عجمي وموسيقى جمال رشاد وغناء كرم مراد ومخرج منفذ منال ابراهيم وإخراج ناصر عبد المنعم وتمثيل مارتينا عادل - فاطمة محمد علي - محمود الزيات - أشرف شكري - نائل علي -احمد طارق - سارة عادل - سارة مصطفى - محمد حسيب - شبراوي محمد - شريف القزاز - سلمى عمر .

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