شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة شقيق الراحل هيثم احمد زكي: كنت نعم الابن والصديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج والإعلامي عمر زهران، على نقل رسالة رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم احمد زكي، في رثاء أخيه بعد رحيله إثر أزمة قلبية أول أمس.

ونشر زهران الرسالة التي قالها عز الدين لشقيقه الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " انا لله وان اليه لراجعون، ننعي بمزيد من الحزن والألم والأسي فقيد الشباب وفقيد العائلة الغالي المغفور له، الفنان الشاب الجميل هيثم زكي، ابني وحبيبي هيثم كنت لي نعم الابن والصديق لقد كانت صدمتي وفجيعتي اكبر من ان توصف ويعجز لساني عن وصفها. تركتنا ولكن عزاءنا أنك في رحاب الله لن أنساك أبدا ما حييت حتى ألقاك، اخي الغالي هيثم، لا أستطيع ان اعبر عما في داخلي من حزن، لا اتخيل انني فقدت اقرب إنسان لي، الم نتعاهد ان يكون كل منا سندًا للآخر لماذا تركتني وحدي يا اغلي ما عندي الألم كبير والفجيعة في فقدانك اكبر وأعظم".



رسالة شقيق الراحل هيثم أحمد زكي

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وأضاف عز الدين: "دعائي لربي ان يجعل مثواك الجنة وان يغفر لك ويرحمك رحمه واسعه بقدر عظمته وقدرته، لن أنساك أبدا وستظل ذكراك دائما معي أينما ذهبت واينما كنت".

ومن المقرر إقامة عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.