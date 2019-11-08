تراند اليوم : الفنانة يسرا توضح سبب غيابها عن حضور جنازة هيثم أحمد زكي

أحلت الفنانة يسرا عبر مداخلة هاتفية مع إنجي علي من خلال برنامج “أسرار النجوم”، على إذاعة راديو “نجوم إف إم لتنعي هيثم أحمد زكي.

وأوضحت يسرا خلال المداخلة أنها لم تستطيع الحضور للجنازة بسسب وجوده في أمريكا.

وقالت يسرا: “أتذكر من اللحظات الصعبة لما أحمد زكي دخل في غيبوية قلت لهيثم أقعد تحدث معه وحدث بالفعل، وخرج من عنده وقال لي والدي حضني وهو في الغيبوبة وبكى بشدة، وهيثم متربي وحظه كان قليل في كل حاجة، متضايقة لعدم تواجدي وأنا حاليًا في أمريكا ولن أتمكن أيضًا من العودة لحضور العزاء”.

تابعت يسرا: “أحمد زكي كان طوال الوقت خايف عليه، وقلقان عليه في الدراسة وفي الفن، وهيثم كان انطوائيًا، وجمال الوسط الفني وقوته لما حد بيقع فينا كلنا نتجمع معه حتى لو كنا مختلفين وهيثم كان يستاهل هذا وكان في حاله ولم يفرض نفسه على أحد ولم يقل أنا ابن أحمد زكي، وكان نظيفًا ورائعًا، وراح في مكان أحسن بالتأكيد 100%، وآخر مرة قابلته لما عملنا الإعلان الخاص بوالده مع إحدى الشركات الشهيرة، كان قليل الكلام، وأتذكر ذهابي في إحدى المرات عملت عمرة لوالده ولم أقل لأحد نهائيًا وفوجئت به يكلمني وشكرني واستغربت من معرفته لهذا الموقف”.

توفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر أمس الخميس في منزله بمنطقة الشيخ زايد، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود. ومن المقرر أن يقام العزاء مساء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد