تراند اليوم : ‘‘داخل الحمام’’.. التشريح وكاميرات المراقبة تكشفان السبب الصادم لوفاة ‘‘هيثم زكي’’ .. شاهد

بعد انتهاء تشريح جثمان الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، وفقًا لأوامر النيابة العامة، وبعد اطلاع رجال الأمن على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط العقار الذي يقيم فيه، اتضح أن وفاة الفنان ليست بها شبهة جنائية.

أكد ذلك مصدر أمني ، مشيرًا إلى أنه لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية، مشيرا إلى أن قرار التشريح صدر من جانب النيابة لجثة الفنان، للتأكد من عدم وجود أي أسباب أخرى أدت إلى الوفاة.

ونوه المصدر بأن كل الدلائل تشير إلى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث شعر الفنان بحالة إعياء خلال أداء تمارين الجيم، مما دفعه للتوجه لشراء دواء وعاد إلى شقته، ليفارق الحياة بعدها.

وقال المصدر أن خطيبة الفنان، وأمن العقار الذي يقيم به، اكتشفوا وفاته بعد مرور 24 ساعة، حيث انقطع الاتصال به، وهو ما دفعهم لإبلاغ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، الذي حصل على إذن من النيابة لكسر باب الشقة، الكائنة بالطابق الرابع، والعثور على جثته، بحمام الشقة يرتدى ملابسه.

وأمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد، بالتصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بعد انتهاء خبراء الطب الشرعي من تشريح الجثة، حيث تبين أن الوفاة طبيعية.