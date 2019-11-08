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أميتاب باتشان يحتفل بيوبيله الذهبي مع بوليوود

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

العين الإخبارية - وفاء فاروق

الجمعة 2019/11/8 05:49 م بتوقيت أبوظبي

أميتاب باتشان

أميتاب باتشان ليس فقط ممثلا هنديا كبيرا عرفه العالم كأيقونة بوليوود، ولكنه أيضاً إنسان عظيم عاش عمره يطبق مبادئ غاندي للإنسانية، حتى إن الجماهير أطلقت عليه لقب "رجل اليد المتحدة" كرمز للإنسانية والسلام.

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احتفل باتشان، الخميس، بمرور 50 عاماً على فيلمه الأول في السينما الهندية "سات هندوستاني" الذي طُرح عام 1969.

قدّم الممثل صاحب الـ76 عاماً للسينما الهندية 198 فيلماً بخلاف 11 موسماً من برنامج المسابقات العالمي "من سيربح المليون"، والمشاركة بالأداء الصوتي في الكثير من الإعلانات والبرامج التوعوية نظراً لصوته المميز الذي يتسم بالقوة.

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ومن أبرز أعماله للسينما التي لاقت شعبية عالمية، أفلام: "قمر أكبر أنطوني"، و"التوأمان"، و"مارد"، وذلك خلال فترة السبعينيات، أما التحول الفني الحقيقي له وحصوله على لقب الأسطورة كان في فترة التسعينيات عندما بدأ التعاون مع نجوم أبرزهم شاروخان في أفلام: "كابي كوشي كابي غم" ، و"محبتين كابي ألفيدا نا كيهنا".

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والعام الماضي، قدم باتشان فيلمه "فتوات هندوستان" مع النجم عامر خان، وظهر في العديد من مشاهد الحركة والقتال بلياقة شاب ثلاثيني ليثبت أن الطاقة غير مرتبطة بعمر ولكن حب الفن يجعله يحقق المستحيل.

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ولم يجعل الفن يأخذه من حياته الإنسانية، فهو دائم المساعدة للفقراء ومتعثري التعليم، كما أنه النجم الأول الذي يظهر عند حدوث أي كارثة طبيعية لجمع تبرعات كما حدث مع متضرري الأمطار العام الماضي؛ إذ نجح خلال 48 ساعة في جمع ما يقرب من 5 ملايين دولار لإعادة بناء قرى ولاية كيرلا.

أميتاب باتشان هو رائد العائلات الفنية في الهند، حيث إنه زوج الفنانة الكبيرة جايا باتشان ووالد النجم أبهيشيك باتشان المتزوج من الفنانة العالمية أيشوريا راي، وابنته الفنانة الصاعدة شويتا التي تعد الأقرب لقلبه.

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كما أنه يمتلك حفيدة واحدة من أبهيشيك تدعى أرادهيا، وحفيد واحد من شويتا يدعى أجستيا.

وكانت آخر أعماله للسينما مع نجم التاميل شيرانجيفي في فيلم "سي را" الذي طُرح في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

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