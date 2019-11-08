حلا شيحة تدافع عن نفسها بعد "تصريحات الحجاب".. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبر حسابها في إنستغرام، حاولت الفنانة المصرية حلا شيحة الدفاع عن نفسها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل والمتعلقة بالحجاب والتي جاء فيها بأنَّ الحجاب ليس الأساس في الدين بدليل أنه مذكورٌ في نصف الفرآن وليس في بدايته.

ونشرت حلا عبر خاصية "الستوري" صورةً كتبت فيها: "أنا لم أقُل إن الحجاب ليس فريضة، أنا بتكلم عن الناس اللي بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب، ده لا يصح".

وأضافت: "هناك أمور أخرى كالصلاة والقرآن والصيام مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسَّه بتفكر تلبسه ومش قادرة، ودي حالات موجودة في مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها أو نشتمها أو ننقص من دينها، وحالها مع رب العالمين لا يعمله إلا الله".

واختتمت حديثها: "بحترم كل ست محجبة، وأنا مش ضد الحجاب أنا ضد الشتائم والتجريح".

وكانت حلا التي خلعت الحجاب العام الماضي بعد 12 عاماً من ارتدائه، وقررت العود للتمثيل، أثارت ضجةً واسعة قبل أيام خلال ظهورها في لقاءِ مصورٍ قالت فيه رداً على ارتدائها الحجاب: "نربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه، ومن بينها ربط الحجاب بالجنة والنار".

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وتابعت: "بالتأكيد الله يحب الحجاب ولكنه ليس الأساس أو الأولوية في الدين بدليل أنه مذكور في سورة (النور) في منتصف القرآن وليس في سورة (البقرة) مثلا في بداية القرآن".

كما قالت حلا: "الله هو الرحمن الرحيم بدليل أننا نخلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا"، لافتةً إلى أنّها أحبت الروحانيات التي كانت تشعر بها عند الصلاة حتى شعرت بأنَّ تواجدها في المجال الفني غير صحيح وكان ذلك القرار الخاطئ.

وعرضها لهجومٍ واسعٍ من قبل جمهورها لتضطر الظهور والدفاع عن نفسها.

وكانت حلا قبلها بيومٍ عبرت عن استيائها وغضبها من تعليقات بعض متابعي حسابها الرسمي على إنستغرام، على منشور كتبته تعبيرًا عن صدمتها من خبر رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، قائلةً: "الناس اللي داخلة تشتم وتقول أي كلام وخلاص كفاية بقي انتوا مبتزهقوش نازلين شتايم وسوء ظن في الناس، هو ده الدين ياريت كل واحد يركز مع نفسه ومالوش دعوة بحياة غيره محدش حيتحاسب مع حد".