تكريم روجينا بمهرجان "بي يوند الدولي" في الكويت

كرمت إدارة مهرجان "بي يوند الدولي" للأفلام في دورته الأولى المنعقدة بدولة الكويت، برئاسة الفنان جاسم محمد، ويديره الفنان علي كريم، منذ قليل، الفنانة روجينا، لما قدمته من مسيرة فنية كبيرة قدمت خلالها باقة من أبرز الأعمال الفنية التي برزت خلال الفترة الأخيرة.

وأهدت روجينا تكريمها لروح الفنان هيثم أحمد زكى، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس، عقب إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية أدت إلى وفاته.

وحضر الحفل كل من أحمد زاهر، شيري عادل، شيماء سيف، منصور الفيلي، هدى الغانم، غسان الحسيني، طالب البلوشي، وغيرهم.

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