أحمد زاهر يشكر الكويت عقب تكريمه في مهرجان "بي يوند"

كرمت إدارة مهرجان بي يوند الدولي للأفلام في دورته الأولى المنعقدة بدولة الكويت برئاسة الفنان جاسم محمد ويديره الفنان علي كريم، منذ قليل الفنان أحمد زاهر لما قدمه من مسيرة فنية كبيرة قدم خلالها باقة من أبرز الأعمال الفنية التي برزت خلال الفترة الأخيرة.

وحرص زاهر على توجيه الشكر للقائمين على مهرجان بي يوند الدولي للأفلام القصيرة لتكريمهم له ولحفاوة الاستقبال، كما حرص على توجيه تحية تقدير لدولة الكويت الشقيقة والتي يزورها للمرة الأولى.

وحضر الحفل كل من روجينا، شيري عادل، شيماء سيف، منصور الفيلي، هدى الغانم، غسان الحسيني، طالب البلوشي، وغيرهم.

قد يهمك ايضا:

فى أجواء رومانسية روجينا تقبل أشرف زكى

روجينا تقدم البطولة النسائية في "البرنس" أمام محمد رمضان 2020