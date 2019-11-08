أحمد السقا ينعي هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة عبر "فيسبوك"

نعت نقابة المهن التمثيلية، النجم الشاب هيثم أحمد زكي، عبر صفحتها على موقع في بوك داعية للفقيد بالرحمة ولأهله وجمهوره بالصبر والسلوان. وحرص النجم أحمد السقا على نعيه بكلمات مؤثرة وقال "البقاء لله ربنا يرحمك ياهيثم ، ويسامحك ويغفر لك ، كنت اجدع واطيب الناس ، ادعوله بالرحمه". كان الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس النقابة قد أكد الخبر، مشيرا إلى أن تفاصيل الجنازة والعزاء سوف تعلن فى وقت لاحق. قد يهمك ايضاً: Advertisements رباني ونشفني وما دلعنيش هكذا تحدث هيثم عن والده أحمد زكي هنيدي ودلال وأشرف زكي أول حضور جنازة هيثم أحمد زكي

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