نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي

القاهرة – لايف ستايل
كشفت الفنانة أميرة هانى، عن سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، قبل قليل، وكتبت ردا على سؤال عن سبب وفاته، إنه كان يشعر بتعب وإرهاق شديد أمس وتقيأ أكثر من مرة، وبعد زيارة إحدى الصيدليات القريبة من منزله فضل الراحة بالفراش حتى يشعر بتحسن، إلا أنه بعد عدة ساعات من عدم الرد على الهاتف وصلت خطيبته بصحبة والدها إلى منزله ليتفاجآ بوجود الشرطة وسيارة الإسعاف ولكن بعد فوات الأوان.
كانت نقابة المهن التمثيلية أكدت خبر الوفاة قبل قليل على لسان أكثر من عضو بمجلس الإدارة، وسيتم تحديد موعد الجنازة والعزاء فى وقت لاحق.
وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه على وسائل التواصل الإجتماعى فى مقدمتهم أحمد السقا وشريف منير.
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