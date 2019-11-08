نجوم الخليج في ختام مهرجان "بي يوند" الدولي

القاهرة – لايف ستايل
يستمر الفنانون المشاركون من جميع أنحاء العالم العربي في الحضور لحفل ختام الدورة الأولى من مهرجان بي يوند الدولي للأفلام القصيرة والمقام في دولة الكويت في الفترة من ٢ حتى ٧ من نوفمبر الجاري، في التوافد بمقر مسرح عبد الحسين عبد الرضا.
وحضر كل من الفنان على كريم مدير المهرجان، والمنتج جاسم محمد، رئيس المهرجان، والفنان أحمد زاهر وزوجته والفنانة روجينا والفنانة شيماء سيف، والفنان الإماراتي الكبير منصور الفيلي، والفنانة الإماراتية هدى غانم، والعراقي غسان الحسيني، وغيرهم من نجوم ونجمات الوطن العربي.
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