نشر المنتج تامر مرسي منذ قليل صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمعه بالفنان أحمد السقا، معلقا عليها: "قريبا إن شاء الله"، دون الكشف عن تفاصيل التعاقد الجديد الذي يجمع بينهما.
الجدير بالذكر أن المنتج تامر مرسي يقوم بالإعلان عن تعاقداته الجديدة مع النجوم عن طريق حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر صورة جديدة تجمعه مع النجم المتعاقد معه.
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كانت هذه تفاصيل خبر تامر مرسي يعلن تعاقده مع أحمد السقا بصورة عبر "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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