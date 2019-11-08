هادي الباجوري يكشف تفاصيل تصوير مسرحية "شريهان" الاستعراضية الجديدة

القاهرة – لايف ستايل
قال المخرج هادي الباجوري، إن النجمة شريهان انتهت من تصوير مسرحية استعراضية جديدة، وسيتم الكشف عنها قريبًا، مؤكداً أن شريهان في كامل مستواها الفني والبدني.
وأكد "الباجوري"، خلال لقائه ببرنامج "عرب وود"، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور "إنستغرام"، أنه من المقرر الكشف عن تفاصيل المسرحية بالكامل قريبًا، مشيرًا إلى أن هذا العرض يُعد أول استعراض مصري يماثل أو يفوق العروض العالمية التي تقدم على مسرح برودواي.
ورافض الكشف عن أسماء النجوم المشاركين في المسرحية، وتابع: "اسم شريهان وحده يكفي".
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