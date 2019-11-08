جديد حسين الجسمي "خطير"







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان حسين الجسمي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "خطير" من ألحانه وغنائه وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، أما الكلمات فهي من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة ويقول مطلعها:

خطير في طبعك خطير ب لونك

خطير يا ربي يكون فـ عوني

ولي يحبك صار لك مجنونك

وأنا أحبك موت لو لاموني

خطير يلي تمتلكني عيونك

اقرا جنون الحب وسط عيوني

لو هز في يوم الغرام ركونك

أنا من اسبابك تطيح اركوني

إستخدم الجسمي في لحنه مقام "الكورد" ضمن إيقاعات عربية أصيلة ممزوجة بروح الإيقاعات الإماراتية الحديثة، مؤكداً أدائه وأسلوبه الغنائي المتفرد، الذي لا يشبه أحد.

هذا وقد طرح العمل عبر قناته الرسمية على موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.

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