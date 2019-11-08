شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مجاهد: "الثامنة مساء" أبهر الجمهور الكينى بحضور السفير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد السفير خالد الأبيض سفير مصر بكينيا ووفد من السفارة المصرية بكينيا العرض المسرحي " الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، والمشارك ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح ، حيث قُدم العرض بمسرح جامعة نيروبي بالعاصمة نيروبي، وسط إقبال جماهيري كبير، وأقامت السفارة المصرية قبل العرض استقبالا مصريا خالصا للجمهور بكينيا بالمأكولات المصرية الشهيرة للتعريف بثقافة مصر و شعبها، وقد أشاد سعادة السفير بالعرض وجودته وتميز عناصره المختلفة، وأكد على انه صورة مشرفة للمسرح المصري أمام العالم.



محمد عبد العظيم في مسرحية الثامنة مساء

وعبر الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور الكيني ليلة أمس، حيث كان العرض مترجم للإنجليزية مما ساعد على التواصل مع العرض أكثر ، بالإضافة إلى سينوغرافيا العرض التي أبهرت الجمهور الكيني ، و تميز الممثلين و الذي لمسه الممثلون بأنفسهم عقب العرض من إقبال الجمهور الكبير للحديث و التصوير معهم، و أشاد الجمهور أيضا بقصة العرض و تميز إخراجه، و قد وجه "مجاهد " الشكر لفنيي العرض و هم إبراهيم الطماوي، عز حلمي، و مدحت رجب، لما قدموه من مجهود كبير و دقة عالية، و تحمل سفر طويل و فك و تركيب لديكور و اضاءة العرض في ساعات معدودة.

يذكر أن العرض قد تم إفتتاحه أول مرة فى نوفمبر 2017، كما شارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "ليالى المسرح الحر الدولى" الدورة 13 بالاردن فى شهر ابريل الماضى ، وعرض عدة مواسم على مسرح الغد.

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مسرحية الثامنة مساء

" الثامنة مساء" يدور حول أربعة اشخاص يقرر كل منهم الأنتقام من الآخر ويتفاجئ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها، العرض عن تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح ، كما تقدم تقنية الرسم بالرمال.

مسرحية " الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة وفاء الحكيم ،محمد عبد العظيم ،لمياء كرم ،نائل على، يحكى قصائده الشاعر عبدالله حسن ،ديكور مى زهدى ، ألحان جو حنا ،ملابس نورهان سمير ، تأليف ياسمين فرج ، إخراج هشام على.