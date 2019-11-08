شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد عائلة هيثم أحمد زكى على عدم استلام جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت التعليقات الكثيرة التى خرجت بعد وفاة الفنان هيثم احمد زكي بعدم وجود أى فرد من عائلته لإستلام جثمانه، استياء عدد من أفراد أسرته.

وكتبت نيهال فؤاد شقيقة زوجة خال الفنان الراحل، عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :"يا جماعة والله هيثم عنده بنات خاله... وزوجة خال حنينة جدا وطيبة كأنها أمه .. وعنده خطيبة، موضوع عدم وجود احد لتسلم الجثمان ده لأن القانون عايز أقارب درجة اولى .... لم يتوفر هذا، لان أخوه كمان خارج البلاد، صعبة أوي كلمة (لم يجد احد يتسلم الجثمان)".

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وتابعت :" صعبة اوي كلمة (لم يجد احد يتسلم الجثمان )ادعوا لهيثم ..من كل قلبكم وياريت كان شاف حبكم ده في حياته ..كم ناس زعلت عليه لم أراها في حياتيكم ناس صليت عليه .. الله اكبر والحمد لله.. حتي في وداعه الأخير في المدفن ... حب ووفاء لم أراه منذ فترة .... انا لله وإنا اليه راجعون".

كان أشرف زكى قد استلم جثمان الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى بعد عدم وجود أقارب للراحل لاستلام جثمانه.