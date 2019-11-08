شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تنشر موقف مؤثر لوالدة أنغام بحفلها الأخير.. وتعلق: سامعة ضربات قلبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة زينة فيديو مؤثر لوالدة الفنانة أنغام خلال حفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية، عبر حسابها بموقع "أنستجرام". وعلقت زينة على الفيديو قائلة :"عن قلق الأم وخوفها ودموعها وفرحتها، إحساس غريب.. وأنا قاعدة جنبها وسامعة ضربات قلبها وشايفة دموعها". Advertisements وتابعت :" الأم فرحانة بنجاح بنتها والدة انغام في حفلة انغام بدار الأوبرا المصرية.. أول مرة أحضر حفلة في الأوبرا إحساس حلو أوي.. شكرا أنغام.. كنتي أكتر من رائعة، ربنا يحفظها ويحفظ أمي وأمهاتكم جميعًا".

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