شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Stranger Things يعلن بداية تصوير الموسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما والخيال العلمي Stranger Things، عن بداية تصوير الموسم الرابع من المسلسل الحائز على تقييم 8.8 عبر موقع imdb الشهير.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر موقع الصور الشهير انستجرام، صورة من السيناريو الخاص بالفصل الأول للموسم الرابع، بعد ان نجح الموسم الأخير في حصد شعبية كبيرة.

كما كشفت الشركة المنتجة عن التوصل لاتفاق مع الأخوان دنفر لانشاء مجموعة من الأفلام والمسلسلات الجديدة المتعلقة بالسلسلة الشهيرة، على أن تعرض على مدار السنوات القادمة، وهو ما كشفاه على التعليق الذى صاحب التيلر الذى كتب عليه "لم نعد فى هوكينز".

وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.