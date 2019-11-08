شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا ترقص على أنغام " أناكوندا " فى مهرجانها المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت فرقة أناكوندا، أمس الخميس، العرض المسرحى "القيد" ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولى على خشبة مسرح نيروبى القومى، تأليف وإخراج محمد موسى وبطولة عبد الرحيم عطا، محمد سيد فارس، عبد الرحمن عطا، مدحت محمد، خالد على، إبراهيم صابر، كارم عطا، ثريا ربيع. وأبدى الجمهور إعجابة الشديد بالموسيقى والرقص الصعيدى والحدوته التراثية التى قدمتها الفرقة خاصة أنها تعرفهم على العادات والتقاليد فى جنوب مصر . Advertisements وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة إن الجمهور الكينى لأول مرة منذ بداية المهرجان يقبل على مشاهدة العروض والانتظار حتى انتهائها رغم تأخير وقت العروض المصرية وقام بعض الشباب بتقليد الرقص بالعصا كما فعل أبطال الفرقة.

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