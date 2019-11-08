شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيثم شاكر يحصد نجاح "معرفة قديمة" بحفل ضخم فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم هيثم شاكر تألقه بإحياء حفلاته الغنائية والتي تعد امتدادا لنجاح ألبومه الأخير "معرفة قديمة"، من خلال حفل جماهيري كبير داخل أحد النوادي بمدينة نصر.

وقدم هيثم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة منها "أصلي قديم" ، "خليك جنبي" ،"سيبني" ،"خدني "،" خليك جنبي" و"لحقتيني" ،"كنت مداويني" من ألبومه الجديد "معرفة قديمة" .. "هوا يا هوا" و "العيون السمر يابا" .. وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة ال selfie وسط حالة من البهجة .

وعقب انتهاء فقرته حرص هيثم على لقاء النجمة اللبنانية نيكول سابا التي تشاركه احياء الحفل.

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ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12 أغنية هم "ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادرعبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة " كلمات أمير طعيمة وألحان عمرومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا " كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا " كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكرأن هيثم شاكر طرح مؤخراً كليب أغنية "ما توصنيش" من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، إخراج المخرج اليونانى يانيس ديموليتساس، وتم تصويره فى مدينة أثينا باليونان.