شكرا لقرائتكم خبر عن لم يكن وحيدا.. شقيق هيثم أحمد زكى يكشف كواليس الأيام الأخيرة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الخبير السياحى عز بركات، زوج الفنانة هالة فؤاد والدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن العلاقة بينهما كانت طيبة وجيدة، وخاصة العلاقة بينه وبين أخيه رامى غير الشقيق من والدته فقط ، وليس كما يصفها البعض بأنه لا توجد صلة بيننا، فكان هيثم ورامى يزوران بعضهما ويتبادلان الهدايا بينهما أيضا.

وأضاف فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن نجله رامى عز الدين بركات شقيق هيثم، بمجرد معرفته الخبر أغلق على نفسه باب غرفته ولا يريد الحديث مع أحد بعد إصابته بالحزن الشديد على فراق شقيقه دون سابق انذار.

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وتابع عز بركات قائلا : هيثم لم يكن مريضا وخبر وفاته كان صادما لنا، ولا كان يخطر على بالنا نهائيا أن يحدث ذلك، وأشعر بأننى ليس حزينا فقط بل سأموت بعد بعد علمى بخبر وفاة هيثم لأننى كنت أعتبره ابنى الأول وإن شاء الله رامى شقيقه سيتواجد فى مصر خلال الساعات المقبلة لتلقى عزاء شقيقه بنفسه.

واستكمل حديثه، كنا على تواصل دائما مع هيثم، وتفاجئنا بخبر وفاته، وظننت أنها مجرد شائعة كاذبة وبايخة، وحاولت اتصل عليه كثيرا ولكنه لم يرد على هاتفه نهائيا، فبدأت أعمل اتصالات لأنى عاوز أتأكد من صحة الخبر، حتى وصلت للدكتور أشرف زكى وعرفت منه كل التفاصيل التى حدثت، وعرفت أنهم بالفعل انتهوا من دفن جثمان هيثم، مشيرا إلى أن سبب عدم حضوره هو ورامى شقيق هيثم هو علمهما بالخبر متأخرا، ومن الصعب المجئ بطائرة من لندن بهذا الشكل المفاجئ.

كان الفنان هيثم أحمد زكى قد شيع جثمانه بعد ظهر أمس الخميس من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر.