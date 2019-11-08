إيرادات الخميس.. "joker" يحافظ على الصدارة "Doctor sleep" الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الخميس 7 نوفمبر، إيراد قُدر بـ 282 ألفا و187 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، بعد تحقيقه 268 ألفًا و386 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وحقق 186 ألفًا و418 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Terminator: dark fate" بطولة Linda Hamilton ، محققًا 152 ألفًا و379 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 122 ألفًا و213 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب "Midway" بطولة Ed Skrein ، محققًا 96 ألفًا و772 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Playing with fire" بطولة John Cena ، بعد تحقيقه 93 ألفًا و429 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Countdown" بطولة Elizabeth Lail، وحقق 92 ألفًا و888 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 28 ألفًا و179 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم " Zombieland: Double Tap" محققًا 19 ألفًا و480 جنيها.