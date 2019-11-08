بالفيديو| هالة صدقي تكشف عن تعرض "فيلا" والدتها للسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة هالة صدقي عن تعرض فيلا والدتها للسرقة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشرت هالة 3 فيديوهات تكشف عن محتويات الفيلا المبعثرة، وأشارت خلالها إلى سرقة كل "الكريستالات"، وكل شيء في الفيلا "خد كل الكريستالات كل حاجة خد كل حاجة"، وكتبت في تعليقها على الفيديوهات "تكملة للناس اللي حاطه عينها علينا، سرقه فيلا أمي الاتنين للمرة التامنة ووجود سكينة بالمكان، كل يوم في يوم أسعد من اللي قبله، برضه بحمد الله".

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وعلقت الفنانة نشوى مصطفى: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ايه الابتلاءات دي بس يارب، ليه كده بس، الله يعينك ويقويكي ويعوضك، فدا ضفر ولادك معلش يا هالة العوض على الله وهو الحافظ".

جدير بالذكر أن في فيديو سابق اليوم الجمعة، كشفت هالة عن تعرضها لحادث سير مع ابنها وابنتها، وكتبت على "فيسبوك": "ولادي عندهم بطولة سباحة مهمة، وتقريبا العربية كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كده، الحمد لله".