بالفيديو| نجاة هالة صدقي من حادث سير: "العربية كانت هتتقلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرضت الفنانة هالة صدقي لحادث سير، إذ كانت بصحبة ابنها وابنتها في طريقهم إلى المشاركة في بطولة للسباحة.

ونجت هالة وطفليها من الحادث، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، فيديو كشفت خلاله عن وجود قطع في إطارات السيارة، معلقة "ولادي عندهم بطولة سباحة مهمة، وتقريبا العربية كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كده، الحمد لله".

جدير بالذكر أن أخر أعمال هالة صدقي كان مشاركتها في مسلسل "بركة" مع الفنان عمرو سعد، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.